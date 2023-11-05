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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر دبلوماسي: اتصال هاتفي لوزير الخارجية التركي مع نظيريه المصري والأردني| تفاصيل

شكري تلقى اتصالا
شكري تلقى اتصالا من نظيره التركي

قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث الوضع في غزة مع نظيريه المصري والأردني في اتصالين هاتفيين منفصلين، وفق ما ذكرت صحف تركية.

وذكر المصدر أن فيدان تبادل وجهات النظر بشأن "وقف الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين في غزة" وتحقيق وقف عاجل لإطلاق النار.

وتزعم إسرائيل كذبا أنها تستهدف حماس وليس المدنيين، وأن الحركة الفلسطينية تستخدم السكان كدروع بشرية.

وأضاف المصدر أن فيدان ناقش أيضًا الجهود المبذولة لضمان توفير المساعدات الإنسانية المستمرة دون عوائق لغزة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وسيلتقي فيدان بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإجراء محادثات بشأن غزة في أنقرة يوم الاثنين.

ياتي ذلك فيما ردت حركة المقاومة حماس على دعوات البعض في الأراضي المحتلة إلى إزالة غزة من الوجود بإبادتها بشكل كامل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت حماس إن تلويح العدو بالقنبلة النووية ضد أهالي غزة دليل على إرهاب كيان الاحتلال الصهيوني.

وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت دعوة وزير صهيوني آخر بإلقاء قنبلة نووية بأنه غير مسئول، مشيرا إلى أنه من الجيد أن الوزير ليس من ضمن حلقة وزراء الأمن والمعنيين به في الحكومة في ظل الحرب.

كما انتقد نتنياهو كلام وزير التراث، علاوة على سياسيين في الاحتلال آخرين اعتبروا أن تصريحات وزير التراث تدمير  لصورة الاحتلال.

وأوقف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو وزير عميحاي الياهو عن حضور جلسات الحكومة حتى إشعار آخر.

 

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