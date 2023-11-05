بالتعاون مع أفغانستان.. إيران تعلن اعتقال 3 عملاء للموساد الإسرائيلي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة عملاء للموساد الإسرائيلي كانوا يخططون لاستهدافها بطائرات مسيرة عبر الجبال الحدودية مع أفغانستان.

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء، فقد تم إلقاء القبض على العملاء في عملية أمنية مشتركة بين المخابرات الإيرانية ومخابرات طالبان في أفغانستان.

وأضافت الوكالة أن الثلاثة الذين يحملون الجنسية الإيرانية، تم اعتقالهم في مناطق جبلية عندما كانوا على وشك إطلاق طائرات انتحارية بدون طيار من الأراضي الأفغانية باتجاه إيران، وبحسب التقرير، سيتم نقل الثلاثة قريباً إلى إيران للاستجواب.

وكانت الاستخبارات الإيرانية قد أعلنت عن تفكيك عدد من شبكات التجسس والتخريب، تعمل، وفقا لها، لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهات غربية، كانت تخطط لشن عمليات إرهابية في إيران.