عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحفي بـ غزة يفقد 4 من أطفاله و3 أشقاء في مجـ زرة مخيم المغازي 

مجزرة المغازي
مجزرة المغازي

فقد الصحفي محمد العالول أربعة أطفال وثلاثة أشقاء في الانفجار الذي وقع في مخيم للاجئين وسط غزة في وقت متأخر من أمس، السبت، حسبما قال العالول لشبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم، الأحد.

وقال العالول، وهو مصور صحفي مستقل لدى وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن منزله دُمر في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي للاجئين. 

كما عزا مسئولو المستشفيات في غزة الانفجار إلى غارة جوية إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة “سي إن إن”، إنه يبحث في ملابسات الانفجار، وهي المزاعم التي يتنصل بها دائما الاحتلال من جرائمه.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث دمارًا واسع النطاق، حيث تضررت أو دمرت العديد من المباني.

وقال الصحفي: “رأيت أبنائي كنان  ورهف وقيس شهداء ورأيت إخوتي الثلاثة شهداء كذلك".

وأضاف العالول: “رأيت أصدقائي الذين كانوا في منزلي شهداء كذلك”.

وتابع: "لقد دُمر منزلي بالكامل، وكان مليئاً بالأطفال، والآن لا يزال هناك محاصرون تحت الأنقاض في المنطقة ولا يمكننا الوصول إليهم".

وقال إن زوجته وأمه وأباه وطفل آخر أصيبوا.

 وأصيبت زوجته بجروح خطيرة وتم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة.

وأدى الانفجار إلى استشهاد 52 شخصا، بحسب محمد الحاج، مدير الاتصالات في مستشفى الأقصى.

 

اتصالات 3 أشقاء احتلال الصحفي محمد العالول أربعة أطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

موضوعات متعلقة

بلينكن يصل إلى قبرص في زيارة سريعة لشكرها على مساعدة بلاده

ان بي سي: مهمة مستحيلة أمام المسعفين لإنقاذ المصابين في شمال غزة

اختتام لقاء عباس وبلينكن دون إصدار بيان مشترك

توقف حركة الطيران في مطار هامبورج الألماني بسبب اختطاف أب لطفلته

حماس تشيد بتركيا وهندوراس لاستدعائهما السفراء من الكيان الصهيوني

مصدر دبلوماسي: اتصال هاتفي لوزير الخارجية التركي مع نظيريه المصري والأردني| تفاصيل

تحرك حاسم للناخبين العرب.. تحذيرات لبايدن من خسارة الانتخابات بسبب دعم إسرائيل

عقاب جماعي للمدنيين.. صور ترصد حجم الدمار في مربع المغازي السكني

ترشيحاتنا

بعد تثبيت الفائدة.. التفاصيل الكاملة عن شهادات إدخار البنك الأهلي المصري 2023

العلاقات عند الصفر.. روسيا تكشف عن ردها بشأن تدخل أمريكا في شئونها

مصر وتركيا تتفقان على حتمية إنهاء الوضع المأساوي في غزة بأسرع وقت ممكن

برلماني: مصر تواصل دورها المحوري في حل الأزمة الفلسطينية

زيادة أسعار البنزين.. فوائد تحويل سياراتك للعمل بالغاز

أخطر لحظات بتاريخ المنظمة| صحيفة أمريكية: "الأمم المتحدة" تعيش فوضى وخراب غير مسبوقة.. والسبب حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

تفاصيل اجتماع نص الليل في الزمالك| توقيت رحيل اوسوريو ومن البديل

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ