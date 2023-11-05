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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل من شهر.. جهاز الشيخ زايد يطرح 30 ورشة بنظام القرعة العلنية

صدى البلد

يستعد جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد عن إجراء قرعة علنية لطرح 3  ورشة بالدور الارضي بمساحات تتراوح بين 24 إلى 28 متر ، 27 ورشة بالدور الأول بمساحات تتراوح بين 21 إلى 49 متر  بمجمع الورش الكائن بمنطقة الخدمات الاقليمية الثانية بالمدينة بنظام مقابل الانتفاع السنوي لمدة ثلاث سنوات ، وذلك بجلسة القرعة العلنية يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023.

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وينشر موقع "صدي البلد" كافه الشروط والإجراءات للتقديم :-

1- يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة الشيخ زاید مقابل سداد مبلغ 299 جنيها للنسخة الواحده.
2- تقدم الطلبات من الراغبين في الاشتراك بالقرعة علي استمارة طلب الشراء المعدة بالكراسة ، وذلك فور صدور الإعلان وبحد أقصي الأحد  ٢٠٢٣/۱۲/۱۰ لدراستها بمعرفة اللجنة المختصة على أن يرفق بها المستندات المطلوبه بعد استيفائها والتوقيع عليها بمعرفة مقدم الطلب.

المستندات المطلوبة

1- تشمل المستندات جميع الاقرارات والتعهدات، وطلب تحديد النشاط والمساحة، وبيانات مقدم الطلب، و كافة المستندات الدالة علي الملكية أو الإيجار ومزاولة النشاط الحرفي للورشة اسفل العمارة السكنية بالمدينة.
2- ايصال شراء الكراسة، وما يفيد سداد التأمين المؤقت، ويتم سداد تأمين دخول المزاد وقدره 10000 جنيها بموجب شيك مقبول ادفع باسم جهاز المدينة أو بوسائل الدفع الالكتروني، وتبلغ قيمة مقابل الانتفاع الشهري 180 جنيها لكل متر للورش بالدور الأرضي و 170 جنيها للمتر  للورش بالدور الأول،و يمكن معاينة الموقع على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

مدينة الشيخ زايد الانتفاع السنوي كراسة الشروط

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