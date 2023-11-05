برلماني: محكمة العدل الدولية هي المكان الطبيعي للمسؤلين الإسرائيليين.. فيديو

قال النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن الدولة الإسرائيلية إتجهت نحو السياسات الصريحة للقتل العنصري، لافتاً إلى أن الاحتلال لا يخجل من إرتكاب جرائم الحرب.

القنبلة النووية تهديد لا إنساني

وأضاف رامي جلال خلال مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، أن رئيس الوزراء بحديثه اليوم أعترف أن هناك دعايا إسرائيلية مضاده لما يحدث في غزة، مؤكداً أن التهديد بالقنبلة النواوية هو تهديد لا إنساني.



وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين :"العقاب الجماعي هو جريمة حرب، والمكان الطبيعي لعدد كبير من المسؤلين الإسرائيليين الأن و الوزراء هو محكمة العدل الدولية"

