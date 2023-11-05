بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك،طريقة عمل كيك الشاي..



طريقة عمل كيك الشاي…

المقادير

4 بيضات

2 كوب دقيق

كوب إلا ربع من الحليب

كوب إلا ربع من السكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف كوب زيت

الطريقه

في وعاء ينخل الدقيق مع البودر ويقلب ومن ثم يوضع جانباً.

يوضع البيض مع اللبن مع السكر مع الزيت مع الفانيليا في المضرب أو وعاء الخلط الكهربائي ويخفق حتى يذوب السكر بشكل كامل

يتم وضع خليط البيض في وعاء و يتم وضع الدقيق بشكل تدريجي مع الخفق بمخفقة اليد في إتجاه واحد حتي يصبح الخليط سميك بالشكل الكافي.

4- بعد ذلك يصب الخليط في الصينية تكون مدهونه بالزبده وتبطن بالدقيق مع ازاله الدقيق الزياده ويوضع في الفرن حتي يستوي بشكل كامل و يتم وضع سكين أو خله ويخرج نظيف للتأكد من سوى الكيك ويترك حتي يبرد بشكل كامل ويقدم مع الشاي

