قنبلتان نوويتان.. الاستقلال الفلسطيني: الاحتلال ألقى 35 ألف طن متفجرات على غزة

قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى، إن التصريح الذى قاله الوزير الإسرائيلى بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، يكشف عن حجم وبشاعة ووحشية وعنصرية الكيان الصهيونى وحكومته المتطرفة.

وأضاف الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي”، أن هذا التصريح يريد أن يخلق من الشعب الفلسطيني الصامد الذى يدافع عن حقه نوعا من الخوف.

وتابع الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى، أن مخطط الكيان الصهيوني الذى يسعى إليه بمنهجية هو خلق نوع من الخوف، إلى جانب العمل على حرب تطهير عرقية وعنصرية، لافتا إلى أن ما تم إلقاؤه من كمية القنابل تزيد على 35 ألف طن من المتفجرات وهى أكبر من حجم قنبلتين نوويتين.