استقالة 10 أعضاء من حزب العمال بعد موقف زعيمه من وقف إطلاق النار في غزة

علمت سكاي نيوز أن زعيم مجلس بيرنلي و10 أعضاء آخرين استقالوا من حزب العمال هذا المساء بسبب قرار السير كير ستارمر بعدم الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، قال أفراسياب أنور، الذي يعمل في الحزب منذ 10 سنوات، أنه كان من بين الذين طالبوا زعيم الحزب السير كير ستارمر بالتنحي يوم الخميس.

وأضاف أن المجموعة قالت في بيان: "لقد أصبح من الواضح أن كير ستارمر والقيادة لا يستطيعون أو لا يريدون الاهتمام بمخاوفنا أو الاعتراف بالمشاعر التي تنتاب الجميع داخل مجتمعاتنا.

وأضاف البيان: "ردًا على دعوتنا له بالاستقالة، رد قائلا: بأن الاهتمامات الفردية للأعضاء ليست محور اهتمامه، مما يوضح أيضًا أنه لا يقدر صوت القاعدة الشعبية للحزب".

جاء ذلك قبل أن يعلن العشر أعضاء إستقالتهم من الحزب احتجاجا علي رد زعيم الحزب وموقفه من وقف إطلاق النار في غزة.