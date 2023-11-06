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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النادي النووي يضم 9 دول سمير فرج: هذه إمكانية ضرب غزة بالنووي..ويكشف دور القذافي في تصنيع القنبلة النووية ببكستان

صدى البلد

ناقش اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، آخر مستجدات ما يحدث في فلسطين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ونرصد لكم أبرز التصريحات خلال السطور التالية:

سمير فرج: كل دولة بالنادي النووي لديها مخزون قادر على تدمير العالم
قال اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحذر أوكرانيا على الدوام من مهاجمة أراضي روسيا حتى لا تلجأ الأخيرة لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية.

وأضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير والمذاع عبر قناة صدي البلد، أن دول النادي النووي اتفقوا على تصنيع قنبلة نووية تكتيكية تحدث نبضة حرارية تذوب كل شيء حولها وينتج عنها إشعاعات، وشمل الاتفاق على عدم استخدامها إلا عند مهاجمة أراضي واحدة من الدول السابقة.

وأشار إلي أنه لن تتم حرب نووية في العالم لأن كل دولة من التسع السابقة لديها مخزون قادر على تدمير العالم.

خبير يكشف مفاجأة عن دعم معمر القذافي قديما لباكستان في تصنيع النووي
قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن باكستان صنعت القنبلة النووية خلال حربها مع الهند وتلقوا دعما من عدد الدول لأن العداء بينهما يشبه مصر وإسرائيل، موضحا أن معمر القذافي ساند إسلام أباد في صنع القنبلة حتى يحصل عليها فيما بعد ولكن لم يحدث.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القنبلة النووية اسمها في باكستان القنبلة الإسلامية.

وأردف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أنه لن تتم حرب نووية في العالم لأن كل دولة من التسع السابقة لديها مخزون قادر على تدمير العالم.

أكبر مخزون نووي.. سمير فرج: روسيا بإمكانها تدمير الكرة الأرضية
قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن النادي النووي يضم 9 دول تبدأ بروسيا التي تمتلك أكبر مخزون من الرؤوس النووية في العالم وفي حال استخدامه يمكنه تدمير الكرة الأرضية.

وأكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن باكستان صنعت القنبلة النووية خلال حربها مع الهند وتلقوا دعما من عدد الدول لأن العداء بينهما يشبه مصر وإسرائيل، موضحا أن معمر القذافي ساند إسلام أباد في صنع القنبلة حتى يحصل عليها فيما بعد ولكن لم يحدث.

وأردف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أنه لن تتم حرب نووية في العالم لأن كل دولة من التسع السابقة لديها مخزون قادر على تدمير العالم.

خبير يكشف مفاجأة عن محاولة اسرائيل ضرب مصر بالنووي خلال حرب أكتوبر
علق اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، التي أثارت الجدل خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن تصريحاته تسببت في انزعاج المجتمع الدولي.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح الدكتور سمير فرج أن هذا التصريح ليس مجرد احتمال بل اقتراح يأتي من دولة الاحتلال نفسها.

وأشار إلى فيلم إسرائيلي يشير إلى اقتراح إسرائيل ضرب مصر بقنبلتين نوويتين أثناء حرب أكتوبر. ورغم ذلك، رفضت رئيسة الوزراء الإسرائيلية الفكرة ودعمتها الولايات المتحدة وقدمت الدعم الجوي.

وأوضح أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو عاقب الوزير عن طريق إلغاء حضوره لاجتماع الحكومة، ليس بسبب رفضه للمبدأ، وإنما لأن التصريح كان علنيًا ومتطرفًا.

يطرحها سمير فرج .. 4 سيناريوهات لحل الأزمة الفلسطينية

أفصح اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تفاصيل السيناريوهات المقترحة لحل الأزمة الفلسطينية في ظل الحرب الجارية بين المقاومة الإسلامية وتل أبيب منذ 7 أكتوبر.

وأشار اللواء دكتور سمير فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" الذي يبث على قناة صدى البلد،  إلى أن غزة كانت تحت السيطرة المصرية بعد تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948 وحتى يونيو 1967، ثم تم تسليمها للسلطة الفلسطينية.
وأوضح أن هناك سيناريوهات مقترحة حاليًا، أولها عودة غزة للإدارة المصرية، وهو ما يتم رفضه من قبل مصر والدول العربية. السيناريو الثاني يشمل عودة غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية، مما سيسهم في حل الأزمة ضمن إطار حل الدولتين وترجع فلسطين للحدود التي كانت عليها في 4 يونيو 1967.

أشار المفكر الاستراتيجي إلى سيناريو آخر يتضمن وضع غزة تحت سيطرة دولية أمريكية وأوروبية ومصرية، وهو ما يرفضه مصر ويوافق عليه إسرائيل. كما تناول السيناريو الرابع الذي يتضمن تحويل غزة إلى منطقة تخضع للرقابة الدولية من قبل الأمم المتحدة وتأمين حدودها مع مصر والأردن ولبنان بوجود قوات دولية، وهو ما يرفضه مصر التي تؤكد على عودة غزة للدولة الفلسطينية.

سمير فرج: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري .. وإسرائيل تتعنت في دخول المساعدة
قال الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إن المعبر المصري مفتوح والجانب المغلق من جانب إسرائيل.

وأوضح سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" مصر لما تتأخر في تقديم الدعم والمساعدات للاخوة الاشقاء وجميع المستشفيات المصري بشمال سيناء وبورسعيد تستقبل المصابين.

وأضاف،:" تنمني ان تنجح القمة العربية المقبلة في تقديم حلول تكون فاصلة في قضية غزة وأن يتم التطرق لاعادة إعمار غزة تنمني ذلك".

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