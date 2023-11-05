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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يطرحها سمير فرج .. 4 سيناريوهات لحل الأزمة الفلسطينية

صدى البلد

أفصح اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تفاصيل السيناريوهات المقترحة لحل الأزمة الفلسطينية في ظل الحرب الجارية بين المقاومة الإسلامية وتل أبيب منذ 7 أكتوبر.

وأشار اللواء دكتور سمير فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" الذي يبث على قناة صدى البلد،  إلى أن غزة كانت تحت السيطرة المصرية بعد تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948 وحتى يونيو 1967، ثم تم تسليمها للسلطة الفلسطينية.
وأوضح أن هناك سيناريوهات مقترحة حاليًا، أولها عودة غزة للإدارة المصرية، وهو ما يتم رفضه من قبل مصر والدول العربية. السيناريو الثاني يشمل عودة غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية، مما سيسهم في حل الأزمة ضمن إطار حل الدولتين وترجع فلسطين للحدود التي كانت عليها في 4 يونيو 1967.

أشار المفكر الاستراتيجي إلى سيناريو آخر يتضمن وضع غزة تحت سيطرة دولية أمريكية وأوروبية ومصرية، وهو ما يرفضه مصر ويوافق عليه إسرائيل. كما تناول السيناريو الرابع الذي يتضمن تحويل غزة إلى منطقة تخضع للرقابة الدولية من قبل الأمم المتحدة وتأمين حدودها مع مصر والأردن ولبنان بوجود قوات دولية، وهو ما يرفضه مصر التي تؤكد على عودة غزة للدولة الفلسطينية.

 

الأزمة الفلسطينية السلطة الفلسطينية برنامج صالة التحرير المقاومة الإسلامية المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج

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