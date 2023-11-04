سمير فرج: دور مصر كبير ومهم في أي حدث بالمنطقة

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر مازالت المُحرك لكل شيء في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وأضاف سمير فرج :" دور مصر كبير في أي حدث في المنطقة وعلينا ان نكون فخورين بالدور المصري".

وتابع سمير فرج :" إسرائيل استخدمت جميع أنواع الأسلحة في قصف غزة على مدار شهر كامل ".

واكمل سمير فرج :" إسرائيل صرحت في البداية بأنها ستقوم باجتياح كامل لقطاع غزة لكنها تراجعت وبدأت تصرح بأنها ستقوم بتوغل بري وهناك فارق ".