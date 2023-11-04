شكري : مصر تبذل كل جهودها في وصول المساعدات لقطاع غزة

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، أنه يجب على إسرائيل وقف تعطيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

ولفت سامح شكري إلى أن مصر تبذل كل ما في وسعها لاستقبال وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف شكري إن مسؤولية المجتمع الدولي هي وقف العمليات العدائية وليس ترويج استمرار العنف والنشاطات العسكرية التي تؤثر على المدنيين.

وأكد وزير الخارجية ان الدم الفلسطيني ليس أقل من نظيره على مستوى العالم مشددا على ضرورة وقف اطلاق النار في غزة.

وشدد وزير الخارجية، على الرغبة في احتواء الأزمة ووضع حلول تعفي المنطقة من الصراعات، و على وجوب وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ، ودون أي شروط، مؤكدا رفض مصر للمعايير المزدوجة بشأن وقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية، أنه يجب عدم التعامل بازدواجية مع استمرار القصف على قطاع غزة.



وطالب سامح شكري بالعمل على إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أسرع وقت ممكن.

ولفت شكري، إلى أنه من السابق لأوانه بحث مستقبل غزة الآن.