سمير فرج: كل دولة بالنادي النووي لديها مخزون قادر على تدمير العالم

قال اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحذر أوكرانيا على الدوام من مهاجمة أراضي روسيا حتى لا تلجأ الأخيرة لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية.

وأضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير والمذاع عبر قناة صدي البلد، أن دول النادي النووي اتفقوا على تصنيع قنبلة نووية تكتيكية تحدث نبضة حرارية تذوب كل شيء حولها وينتج عنها إشعاعات، وشمل الاتفاق على عدم استخدامها إلا عند مهاجمة أراضي واحدة من الدول السابقة.

وأشار إلي أنه لن تتم حرب نووية في العالم لأن كل دولة من التسع السابقة لديها مخزون قادر على تدمير العالم.