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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يكشف مفاجأة عن محاولة اسرائيل ضرب مصر بالنووي خلال حرب أكتوبر

صدى البلد

علق اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، التي أثارت الجدل خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن تصريحاته تسببت في انزعاج المجتمع الدولي.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح الدكتور سمير فرج أن هذا التصريح ليس مجرد احتمال بل اقتراح يأتي من دولة الاحتلال نفسها.

وأشار إلى فيلم إسرائيلي يشير إلى اقتراح إسرائيل ضرب مصر بقنبلتين نوويتين أثناء حرب أكتوبر. ورغم ذلك، رفضت رئيسة الوزراء الإسرائيلية الفكرة ودعمتها الولايات المتحدة وقدمت الدعم الجوي.

وأوضح أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو عاقب الوزير عن طريق إلغاء حضوره لاجتماع الحكومة، ليس بسبب رفضه للمبدأ، وإنما لأن التصريح كان علنيًا ومتطرفًا.

وختم بتوضيح مضمون الاقتراح الذي يتضمن إلقاء كمية من المتفجرات على غزة، وهو ما سيرسل كل شيء في القطاع إلى الدمار.

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