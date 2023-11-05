أكبر مخزون نووي.. سمير فرج: روسيا بإمكانها تدمير الكرة الأرضية

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن النادي النووي يضم 9 دول تبدأ بروسيا التي تمتلك أكبر مخزون من الرؤوس النووية في العالم وفي حال استخدامه يمكنه تدمير الكرة الأرضية.

وأكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن باكستان صنعت القنبلة النووية خلال حربها مع الهند وتلقوا دعما من عدد الدول لأن العداء بينهما يشبه مصر وإسرائيل، موضحا أن معمر القذافي ساند إسلام أباد في صنع القنبلة حتى يحصل عليها فيما بعد ولكن لم يحدث.

وأردف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أنه لن تتم حرب نووية في العالم لأن كل دولة من التسع السابقة لديها مخزون قادر على تدمير العالم.