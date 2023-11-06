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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العميد محمد فكري: أرقام الجيش المصري والجيش الإسرائيلي في الثغرة كانت في صالح مصر

العميد أركان حرب
العميد أركان حرب محمد فكري

قال العميد أركان حرب محمد فكري أحد أبطال سلاح المشاة حرب أكتوبر، إن أرقام الجيش المصري والجيش الإسرائيلي في الثغرة كانت في صالح مصر، فكانت قوات المشاه 3:1، والمدفعية 6:1 والمدرعات 2.25:1، ولو تمت تصفية الثغرة تفوز مصر وينتهي الجيش الإسرائيلي بالكامل.


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الخطة "شامل" كان هدفها تصفية الثغرة، وحين زار وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر مصر قال للرئيس السادات أعرف أن موقفكم في الثغرة أفضل ولدينا كل الأرقام والمقارنات.


وتابع أن إسرائيل بعد قرار وقف إطلاق النار ومفاوضات الكيلو 101، لم تلتزم إسرائيل، وظلت مستمرة في القتال وفي التوسع في الثغرة، وبعد فض الاشتباك الثاني عادت القوات الإسرائيلية من غرب القناة إلى شرق القناة وهي تطلق طلقات فرح بسبب خروجها من الثغرة، ولم يصدقوا أنفسهم أنهم خرجوا من الجحيم أحياء.

الروح المعنوية


وذكر أن القيادة قررت رفع الروح المعنوية للقوات المشاركة في معركة جبل المر، فأطلقت مسابقة لعمل ميدالية "جبل المر" وحصل كل جندي وضابط شارك في العمليات على ميدالية، وتقرر تنظيم استقبال شعبي لهؤلاء الجنود.

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