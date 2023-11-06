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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده| تعرف على زيجات أحمد فهمي الثلاثة.. هنا الزاهد الأخيرة

أحمد فهمي
أحمد فهمي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد فهمي حيث أنه من مواليد 6 نوفمبر عام 1980.

نبذة عن حياة أحمد فهمي 

ولد أحمد فهمي في القاهرة، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث  كون في فترة الجامعة فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني. وقدموا أفلاماً سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة. 

وكان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل لفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج  وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه، ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحاً كبيراً على مستوى النقد والإيرادات.

 

ويعتبر فيلم ورقة شفرة هو بداية انطلاقته فى السينما مع الثنائى هشام ماجد شيكو، وحاز الفيلم على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة في العام 2008، مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة هشام ماجد وشيكو.

 

 

زيجات أحمد فهمي 

وتزوج أحمد فهمي لأول مرة من شهد رمزي ابنة المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي وشقيقه شريف رمزي ثم وقع الطلاق بينهما بعد حدوث خلافات بينهما، ليتزوج بعدها من منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين وانتهت أيضا هذه الزيجة بالطلاق بعد فترة زواج أستمرت حوالي ثلاث سنوات.

 

زواج أحمد فهمي الأخير

 

وفى عام 2018 أعلن أحمد فهمي خطوبته على  الفنانة هنا الزاهد فى حفل عائلي لم يحضره سوا أسرة العروسين.

وبعدها بعام قام بإقامة حفل زفافه على هنا الزاهد فى حفل ضخم حضره معظم الفنانين المصريين وأحياء مجموعة كبيرة من المطربين على رأسهم محمد حماقي ومحمود الليثي.

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