عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المارجرجس.. قصة دير أثري يزوره الملايين سنويا بالأقصر من أجل أسراره

المارجرجس ... قصة
المارجرجس ... قصة شهيد تحول يوم استشهاده لمولد يزوره الآلاف

يطلق على الأقصر، مدينة المائة باب إذ تضم بداخلها العديد من الأماكن السياحية والأثرية وبها المزارات الإسلامية والمسيحية.

 

ومن أهم هذه المزارات دير الشهيد مارجرجس والذى يوجد بمنطقة الرزيقات بمركز أرمنت غرب محافظة الأقصر بحضور مليون زائر من الأقباط والمسلمين، "يا مارجرجس.. سرك سرك" بهذه كلمات والهتافات، يحتفل الزائرين من الاقباط بالمولد.

محافظ الأقصر يناقش مشروعات حياة كريمة

محافظ الأقصر يسلم جهاز عرائس لـ 10 فتيات مقبلات على الزواج

قال المفتش الأثري  أحمد عبد الله  بأن دير مار جرجس بالرزيقات يرجع تاريخه إلى عام 184 م، وكان كنيسة صغيرة على رأس مقابر الأقباط بالمنطقة أقيمت على بعد 500 متر من دير أثري قديم ما زالت أنقاضه باقية حتى اليوم.

 

وأوضح أحمد  أن المار جرجس قد ولد في مدينة ملاطية بتركيا، وكان والده” أنطاسيوس“ أميرا لها، وعندما قتل والده، حملته والدته هو وشقيقتيه إلى فلسطين، وهناك التحق بالجيش وتولى المناصب العليا حتى أصبح أميرا، ووهبه الملك الروماني حصانا جميلا ، وعندما أصدر الملك "ذادا يافوس"، مرسوما بهدم الكنائس، وحرق الكتب المقدسة، رفضه مار جرجس، ومزقه أمام الجنود فقادوه مكبلا أمام الملك، وتعرض منذ تلك اللحظة إلى سلسلة من التعذيب انتهت باستشهاده.


وأشار إلى أنه تم أعيد بناؤه على الطراز الروماني، خلال الفترة الأخيرة على غرار التجربة التي تبناها الأب "متى المسكين"، بدير أبي مقار غرب الإسكندرية، ثم تم تحويله إلى مركز اتصال وتعليم واسع للشئون الكنسية، وضم منشآت إنتاجية وخدمية كبيرة، وتم نقل المقابر إلى خارج الدير بعد بنائها بطريقة صحية، وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالكنيسة القديمة التي تضم إحدى عشرة قبة وستة هياكل لتدخل في نطاق منشآت الدير.


واردف “ احمد ” أن الدير يضم   مركز للرهبنة يضم مجمعا وقلايات ”المكان الذي يستقبل فيه الراهب زواره” ومحابس “ المكان الذي ينقطع فيه الراهب للعبادة، وينتظم بالدير عدد من الرهبان، وخاصة المرشحين منهم لسلك الرهبنة.

 

IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٦٢٧٣٩
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٦٢٧٣٩
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٦٢٠٤٦
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٦٢٠٤٦
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٥٣٣٦٤
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٥٣٣٦٤
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٥٤١٢٦
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٥٤١٢٦
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٥٢٠٠٤
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٥٢٠٠٤
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٥١٥٩٧
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٥١٥٩٧
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٥١٢٣٩
IMG_٢٠٢٣١١٠٥_٢٣١٥١٢٣٩
الأقصر الأقباط الأماكن السياحي الشهيد مارجرجس السياحية الكتب المقدسة المسيحية المزارات الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

مرتضى فضحه .. ميدو معلقا على واقعة فتوح : "أنا كنت فاكر نفسي فاجر"

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

هل يجب صلاة الضحى يوميا؟.. 7 حقائق تجعلك لا تفرط فيها

حزين على أهلنا في غزة.. أول تعليق لتامر أمين على فيديو محمد سلام

هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر؟.. الإفتاء: نعم بشرط

أكسيوس: الإنزال الجوي الأردني بغزة تم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة

لمرضى القولون العصبي.. احذر هذه الأطعمة

انخفاض كبير في مبيعات فوكسكون المُصنع الرئيسي لـ أبل بالصين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفير الرئتين.. 10 علامات من جسمك تحذرك من الأمراض

حركة الجنين قليلة.. علامات تنذر بالخطر أثناء الحمل

طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

حتى الحيوانات لم يرحموها.. كلب في غزة يرتجف من الرعب بعد قصف الاحتلال| شاهد

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ