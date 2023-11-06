رسائل تضامن بخط اليد من متطوعي حياة كريمة لأهالي غزة

كشفت مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة تفاصيل كتابة رسائل تضامن بخط اليد من متطوعي حياة كريمة للأشقاء في قطاع غزة.

وقالت مروة فخري في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نقوم بتوعية المتطوعين بأهمية دور التطوع لدعم الأشقاء في قطاع غزة ".

وتابعت مروة فخري:" في مؤسسة حياة كريمة حريصين على توعية المتطوعين بماهية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وحقهم في أرضهم ".

واكملت مروة فخري:" نقوم بتوفير قوافل مساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة ومستمرين في تجهيز قوافل المساعدات بدعم كل فئات المجتمع المصري ".

ولفتت مروة فخري:" هناك فئات تقوم بالتبرع للأشقاء في قطاع غزة وهم من الفئات الأولى بالرعاية".