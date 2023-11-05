حياة كريمة: شباب مصر ساهموا فى إدخال المساعدت لغزة

قال الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إنه بفضل القيادة السياسية مصر أستطاعت أن تكون بوابة الأمان والإستغاثة لفلسطين.

وأضافت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي”، أنه من خلال إرسال المساعدات مصر أصبحت هي البوابة الرئيسية لفلسطين لكل العالم، لافتة إلى أن متطوعي شباب مصر كان لهم دور كبير جدا فى هذا الحدث بعد إنتظارهم أيام على المعبر من أجل أن يفتح، وصولا إلى اليوم.

وتابعت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، أن جهود القيادة السياسية والدولة المصرية تكلل أنها تشهد بشكل يومي مرور أكثر من 50 تريلة وقافلة كبيرة محملة بالمساعدات والمواد الغذائية والمسلتزمات الطبية للجانب الفلسطيني.