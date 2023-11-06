أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

بدأت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين - ثاني جلسات الأسبوع - بأداء إيجابي للمؤشرات وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 23169 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 capped بنسبة 0ز36% ليصل إلى مستوى 28393 نقطة.

زاد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 4537 نقطة.. وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 6579 نقطة.

