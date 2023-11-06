الصحف الكويتية اليوم| جيش الاحتلال يعتقل عهد التميمي مجددا.. وأكثر من 200 شهيد في مجازر ليلية نفذها الاحتلال في غزة.. وإنزال جوي أردني لمساعدات طبية في القطاع

18 وكالة دولية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من كتيبة المدرعات خلال الاشتباكات شمال غزة

إقلاع الطائرة الـ 14 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

فقد أبرزت صحيفة الراي اعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، توقيف الناشطة الفلسطينية عهد التميمي (22 عاما) خلال عملية دهم في الضفة الغربية المحتلة.

كما أشارت الصحيفة إلى اعلان وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة اليوم، أن 200 شخص على الأقل استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في رسالة لوسائل الإعلام "أكثر من 200 شهيد بمجازر ليلية"، موضحة أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط.

وفي صحيفة القبس جاء أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كشف أن أفراداً من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وقال في منشور على منصة «إكس» إن أفراداً من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

هذا ولم يوضح الملك عبد الله في تدوينته كيفية تنفيذ العملية، لكنه أضاف «سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين».

وتابع: هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة.

وبدوره، نقل بيان للجيش الأردني، عن مصدر عسكري، أن عملية الإنزال تمت بواسطة مظلات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كما ورد بالصحيفة أيضا أن مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة أصدروا بياناً مشتركاً نادراً أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين بـ«وقف فوري إنساني لإطلاق النار»، وبإدخال مزيد من الغذاء والماء والدواء والوقود إلى قطاع غزة المحاصر، وفق «سكاي نيوز».

وقال مسؤولو 18 منظمة تابعة للأمم المتحدة، في بيان «يتعرض شعب بكامله للحصار والهجوم، ويُحرم من الوصول إلى الحاجيات الضرورية، ويُقصَف السكان في منازلهم وفي الملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة».

وشدد المسؤولون على أن هذا أمر غير مقبول. كما دعا مسؤولو الوكالات الأممية حماس إلى «إطلاق سراح الرهائن».

بينما أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من كتيبة المدرعات خلال الاشتباكات الدائرة شمالي قطاع غزة.



كما أفادت صحيفة الأنباء بإقلاع الطائرة الإغاثية الـ14 التابعة للقوة الجوية الكويتية اليوم الاثنين، ضمن الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مدينة (العريش) المصرية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع محملة بـ10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية.

وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الخارجية انطلاقا من موقف دولة الكويت الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء في غزة بأوامر سامية من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.