"زينة".. مسلسل كرتوني لتعريف الأطفال بتاريخ سيناء| فيديو

كشف مصطفى البنا مخرج المسلسل الكرتوني زينة، تفاصيل المسلسل الخاص بتعريف الأطفال بتاريخ سيناء.

وقال مصطفى البنا، في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نستهدف إيصال معلومات عن سيناء بشكل مبسط للأطفال".

وأضاف مصطفى البنا: " نقوم بإبراز المعالم السياحية الخاصة بسيناء والتأكيد على قيمة أرض سيناء في المسلسل للأطفال".

وأكمل مصطفى البنا: "نقوم بوضع معلومات غاية في الأهمية عن سيناء لزيادة معدلات الوعي للأطفال التعرف على قمية أرض سيناء ".

من جانبه ، قال محمد وحيد مخرج بمسلسل زينة الكرتوني:" نقوم يتوجيه معلومات بسيطة للأطفال عن تاريخ بلدهم واشتغلنا على كاتبة وتطوير المسلسل الكرتوني وتعرفنا على عادات وتقاليد أهل سيناء ".