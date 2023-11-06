عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يؤكد حرصه على التواصل مع مجلس الشيوخ لخدمة منظومة العمل

صدى البلد

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد، الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمكتبه في مقر المجلس.

ورحب المستشار "عبد الرازق" بالدكتور "عصمت"، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهمته وتطبيق رؤيته فيما يخص النهوض بالصناعة وتطوير الشركات التابعة للوزارة على اختلاف تنوعها في إطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة والتصنيع.

وأكد الدكتور عصمت، على الحرص الدائم على التواصل المستمر والتنسيق مع مجلس الشيوخ لخدمة منظومة العمل وتحقيق صالح الشركات التابعة ودعم خطة الوزارة في زيادة الإنتاج والارتقاء بأداء الشركات والعمل على توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات.

جاء اللقاء قبيل حضور الدكتور محمود عصمت اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، لمناقشة استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية.

احلال الواردات الدكتور محمود عصمت السياسة العامة للدولة الشؤون المالية الصناعة والتكنولوجيا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تطوير الشركات توطين الصناع حجم الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

مرتضى فضحه.. ميدو معلقا على واقعة فتوح: "أنا كنت فاكر نفسي فاجر"

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

ترشيحاتنا

رويترز: بوتين يقرر خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024

رد حاسم من الحكومة على منشور يزعم دخول مصر في أزمة غذائية

ما حكم انكشاف بعض عورة الرجال في الصلاة؟

الرئيس السيسي ونظيره سيلفا كير يستعرضان حرس الشرف بقصر الاتحادية

حرب التهديدات تشتعل.. واشنطن تبعث رسائل تحذيرية إلى حزب الله وإيران

استشهاد شاب وإصابة 5 برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدقي| ضعي هذه الأعشاب على وجهك.. النتيجة ستدهشك

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر| بأسهل الخطوات

ملابس هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| شاهد

فيديو

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ