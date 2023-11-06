مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات كويتية ويونانية

وصل إلى مطار العريش الدولي شمال سيناء، طائرتا مساعدات كويتية ويونانية محملة بالمساعدات الانسانية والإغاثية والأدوية لنقلها إلى المخازن بمدينة العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة عن طريق معير رفح البري في وقت لاحق تباعا ،لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

78طائرة

وأشار الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بسيناء ، أن عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى بشمال سيناء منذ 12 أكتوبر الماضى، بلغت 78 طائرة

منها 21 طائرة من دول عربية وأجنبية و15 من منظمة وهيئة دولية، نقلت نحو 1730 طنًا من المواد الغذائية والطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وجرى تخزين المساعدات فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش، ويتم نقلها إلى قطاع غزة تباعًا طبقًا للاحتياجات.



وقال محمود عبد الرؤوف، مندوب الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن المتطوعين لنقل وتخزين المساعدات التي تصل للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة بلغ 682 متطوعا منهم 620 متطوعا من شمال سيناء، و62 متطوعًا من المركز العام.