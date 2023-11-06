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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الرابع على التوالى.. استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بالبحيرة

صحة البحيرة
صحة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور حيث تتواجد اليوم بجوار مسجد ناصر ( الأتوبيس ) من الساعه 9 صباحًا حتى الساعة  3 عصرًا  وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

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ذلك فى إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

حيث سيتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

من الجدير بالذكر انه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور اعتبارا من  1 نوفمبر و تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري حيث سيتم توفيرها بميدان جلال قريطم  خلال يومى 7و 8 وكذا يومى 9 و 12نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومى 13و 14بجوار موقف دمنهور و يومى 15و 16 امام حديقة اللوتس بأبو الريش.

البحيرة الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات التكنولوجية المراكز التكنولوجية المتنقلة المراكز التكنولوجية المتنقل تراخيص المحال العامة

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