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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تهديد الاحتلال بإلقاء غزة بقنبلة نووية استمرار للانتهاكات الإسرائيلية

مجلس النواب
مجلس النواب

حذر النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، من تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، والتي طرح خلالها إسقاط قنبلة نووية على القطاع كأحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة.

وقال "سعد"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذا التصريح يؤكد بكل وضوح الرغبة الإسرائيلية في إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرًا إلى أن هذا التصريح المتطرف استكمالًا لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتساءل عضو مجلس النواب: "أين دول العالم والغرب الذين يدينون الإرهاب ويتشدقون بالدفاع عن إسرائيل ليل نهار، ويصفون المقامة الفلسطينية في نفس الوقت بالإرهاب؟!"، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري ضد هذا التصريح الذي يهدد العالم بأسره ويفتح الباب أمام حرب عالمية ثالثة.

وأشار النائب عماد سعد حمودة، إلى أنه يجب وقف الانتهاكات وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تنذر بإبادة جماعية للشعب الفلسصيني.

ولفت "حمودة" إلى أن المجتمع الدولي أثبت أنه عاجزًا أمام قوة الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينتهك في العلن جميع المواثيق والقوانين الدولية.

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