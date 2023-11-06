تاريخها أقدم من إسر.ائيل| عالم الزلازل المثير للجدل يفجر "زوبعة" بتعليق عن مصر وفلسطين.. ماذا قال؟!

في عالم مليء بالنزاعات والصراعات، يبرز النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بوضوح كواحد من أكثر الصراعات تعقيدًا وتأثيرًا على الساحة الدولية. وفيما يلي تحليل معمق لهذا الصراع القديم والمستمر، وكيف يُظهر فرانك هوغربيتس وجهة نظر مختلفة بشأن أصول المنطقة.

خبير الزلازل ودوره في الدفاع عن الفلسطينيين

فرانك هوغربيتس، الخبير الهولندي في مجال الزلازل، لم يكتفِ بتقديم معرفته وخبرته في دراسة الزلازل فقط، بل ذهب أبعد من ذلك. لينضم إلى حملة دعم الفلسطينيين من خلال الكتابة علي مواقع التواصل الاجتماعي أو إلقاء خطب، بل قرر الدفاع عن حقوقهم بكل قوة على منصات التواصل الاجتماعي. تحدث هوغربيتس عن حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، وعبر عن تأييده لهم في مواجهة سياسة التهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل.

https://twitter.com/hogrbe/status/1720742774855573594?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1720742774855573594%7Ctwgr%5E8f834760e318c100ecd5b08106cb8fa566fe4b37%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Fsocial-media%2F2023%2F11%2F05%2FD8B9D8A7D984D985-D8A7D984D8B2D984D8A7D8B2D984-D8A7D984D985D8ABD98AD8B1-D984D984D8ACD8AFD984-D98AD981D8ACD8B1-D8B2D988D8A8D8B9D8A9-D8A8D8AAD8B9D984D98AD982-D8B9D986-D985D8B5D8B1-D988D981D984D8B3D8B7D98AD986

الجدل حول تسمية "فلسطين"

وما يميز هذا الجدل هو تصريح هوغربيتس على منصة "أكس" حول تسمية "فلسطين" ومنشأها. حيث أشار إلى أن هناك تاريخاً طويلاً لاسم "فلسطين" قبل قيام دولة إسرائيل. حسب قوله، وكانت هذه المنطقة تعرف باسم "بيلسيت" في عصور قديمة على يد المصريين، وقد تم تغيير التسمية إلى "فلسيت" (أو فلسطين) على مر العصور.

الاقتراح الساخر

وفي تغريدة ساخرة، اقترح هوغربيتس بطريقة طريفة أن المصريين القدماء يجب أن يستعيدوا الأراضي الفلسطينية. وهذا الاقتراح جاء في سياق مناقشة الأحقية التاريخية للشعب اليهودي بالأراضي الفلسطينية. وهذه المقالة لا تهدف إلى دعم أو نفي هذا الاقتراح، وإنما تقدم معلومات حول الموقف الحالي والتفاصيل المتعلقة بتصريح هوغربيتس.