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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا تجري استفتاء لتسوية نزاع تيجراي وإعادة النازحين

صدى البلد

تقول الحكومة الفيدرالية الإثيوبية إن مستقبل الأراضي المتنازع عليها في منطقة تيجراي الشمالية سيتم تسويته عن طريق استفتاء، وسيتم إعادة مئات الآلاف من النازحين قسراً. 

 

جاء ذلك الإعلان يوم الاثنين بعد عام واحد من وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً أهلية مدمرة هناك.

 

كان الوضع المتنازع عليه لغرب تيجراي، وهي منطقة من الأراضي الخصبة المتاخمة للسودان، نقطة اشتعال رئيسية في الصراع المستمر منذ عامين بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة الفيدرالية.

 

ينتمي غرب تيجراي إلى ولاية تيجراي بموجب دستور إثيوبيا. لكن المنطقة احتلتها قوات من إقليم أمهرة المجاور، الذي يدعي أن المنطقة تابعة له. وتم طرد مئات الآلاف من سكان تيجراي قسراً، مما أثار اتهامات بالتطهير العرقي.

 

في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لوقف إطلاق النار، قالت الحكومة إنه سيتم إعادة النازحين وسيتولى الجيش الاتحادي مسؤولية الأمن المحلي.

 

وأضاف البيان أنه سيتم بعد ذلك إجراء استفتاء للتوصل إلى تحديد نهائي بشأن مصير هذه المناطق. ولم يذكر متى سيتم الاستفتاء.

 

ويقول دستور إثيوبيا إن النزاعات الإقليمية بين المناطق يمكن تسويتها بناء على "رغبات الشعوب المعنية" عندما يفشل المسؤولون في التوصل إلى اتفاق.

 

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في بيان نُشر يوم الجمعة إن وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل لأن أعدادًا كبيرة من الأشخاص ما زالوا نازحين.

 

وفي أواخر يوليو، اندلع القتال في أمهرة بسبب خطة لاستيعاب الجماعات شبه العسكرية الإقليمية في الجيش والشرطة الفيدراليين، مع سيطرة الميليشيات المحلية المعروفة باسم فانو لفترة وجيزة على بعض بلدات المنطقة.

 

ساعدت الاقتراحات القائلة بأن رئيس الوزراء أبي أحمد قد يعيد غرب تيجراي وغيرها من الأراضي المتنازع عليها إلى تيجراي، في تأجيج العنف، الذي تحول إلى تمرد هائج في الريف.

 

قتل ما لا يقل عن 183 شخصا في الشهر الأول من صراع أمهرة، وفقا للأمم المتحدة. وقالت لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة في إثيوبيا الأسبوع الماضي إن عشرات المدنيين قتلوا في غارات جوية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء.

 

في إحدى الحوادث التي وثقتها المنظمة الحقوقية، قتلت قوات الأمن 12 مدنيا، من بينهم العديد من طلاب الدين، في 10 أكتوبر، أثناء تفتيش منزل في بلدة أديت في أمهرة. ورفضت الحكومة الإثيوبية هذه الاتهامات وقالت إنها أعادت القانون والنظام إلى المنطقة.

الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أزمة تيجراي النازحين قسرا

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