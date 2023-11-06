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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يزور السعودية الأحد المقبل

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يعتزم زيارة السعودية يوم الأحد المقبل.

وتأتي زيارة الرئيس الإيراني إلى المملكة في إطار حضوره مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه الرياض.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، ونظيره السعودي وفيصل بن فرحان، بحثا خلال اتصال هاتفي، آخر التطورات في فلسطين.

وتم خلال هذه المشاورة الهاتفية التأكيد على عقد اجتماع استثنائي لرؤساء منظمة التعاون الإسلامي بهدف استعراض التطورات في فلسطين ووقف جرائم الحرب ضد غزة والضفة الغربية ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.

الرئيس الإيراني منظمة التعاون الاسلامي السعودية وزير الخارجية الإيراني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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