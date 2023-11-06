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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لـ18 وكالة تابعة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

دعا رؤساء 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف هجومها العسكري على غزة، اليوم الاثنين، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأضافوا أن “شعبًا بأكمله محاصر ويتعرض للهجوم، ويُحرم من الوصول إلى أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويتعرض للقصف في منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم وأماكن العبادة.. وهذا أمر غير مقبول”، ودعوا الجانبين إلى احترام جميع التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين كرهائن.

وقالوا: “يجب أن تدخل المزيد من المساعدات، الغذاء والمياه والدواء وبالطبع الوقود، إلى غزة بأمان وسرعة وبالحجم المطلوب، ويجب أن تصل إلى المحتاجين، وخاصة النساء والأطفال، أينما كانوا. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. إنه أمر ضروري… لقد مر 30 يومًا. لقد طفح الكيل. يجب أن يتوقف هذا الآن”.

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وكان من بين الموقعين رؤساء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

إسرائيل غزة الأمم المتحدة

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