البنتاجون: الضحايا من المدنيين في غزة بالآلاف

قدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الإثنين، عدد الضحايا المدنيين في غزة بـ"الآلاف"، لكنها لم تذكر رقماً محدداً.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر للصحفيين: "فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين في غزة... فإننا نعلم أن أعداد الضحايا بالآلاف".

وكان رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة قال إن كل الخيارات مطروحة بالنسبة للأردن "في إطار الموقف المتدرج" في التعاطي مع الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها.

وأضاف الخصاونة في تصريحات خلال لقاء في مجلس النوَّاب مع رئيس وأعضاء المكتب الدَّائم ورؤساء الكُتل واللِّجان النِّيابيَّة، أن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر، وسيُعتبر بمثابة "إعلان حرب".

وشدد الخصاونة خلال اللقاء الذي يهدف لاستعراض جهود الأردن "لوقف العدوان على غزَّة" وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل مستدام، على أن "كلُّنا على قلب رجل واحد.. مؤسَّسات وأحزاب ومواطنون.. لنُصرة القضيَّة الفلسطينيَّة ووقف العدوان على غزَّة؛ فالأردن القوي هو الأقدر على خدمة القضيَّة الفلسطينيَّة".