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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البورصات العربية اليوم.. أسواق الخليج تواصل التعافي من تداعيات حرب غزة.. والسبعيني المصري يحقق إغلاقاً قياسياً جديداً

صدى البلد

السوق السعودي يسجل سابع مكاسب يومية على التوالي
مؤشر فوتسي أبوظبي يرتفع للجلسة السادسة على التوالي
مؤشر سوق دبي يرتفع للجلسة السابعة على التوالي
مؤشر بورصة قطر يرتفع للجلسة السابعة على التوالي
السبعيني المصري يحقق ثالث مكاسب يومية على التوالي

 

شهد أداء أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 6 نوفمبر 2023، موجة ارتفاعات جماعية، وقادت البورصة المصرية والسعودية والإماراتية والقطرية سلسلة الصعود التي جاءت كالتالي.

السوق السعودي:
ارتفع مؤشر السوق الرئيسية  نحو 0.1% في جلسة الإثنين مسجلاً سابع مكاسب يومية على التوالي وسط سيولة بلغت 6.2 مليار ريال وارتفاع 74 سهماً من أصل 231 شركة مدرجة.

وتباين أداء القياديات خلال الجلسة مع ارتفاع سهمي الراجحي وأرامكو بنسبة 0.6% و0.5% على التوالي مقابل انخفاض سهمي الأهلي والأنماء بنسبة 0.1% و0.4% على التوالي.

وتترقب الأسواق نتائج شركة أرامكو غداً الثلاثاء مع توقعات بانخفاض الأرباح الصافية 26% على أساس سنوي إلى 30.6 مليار دولار بالربع الثالث من العام الحالي.

وانخفض سهم أمريكانا بأكثر من 3% ليفقد كامل مكاسب العام الحالي على الرغم من إعلان الشركة عن ارتفاع  أرباحها 10% على أساس سنوي إلى 307 ملايين ريال بالربع الثالث، ولكنها كانت أقل بـ 5% من الربع الذي سبقه.

بورصة مصر:
أغلقت المؤشرات المصرية على تباين في يوم الإثنين لتنخفض القيمة السوقية إلى 1557.5 مليار جنيه وسط سيولة نشطة بلغت 4.9 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.15% بضغط من جني الرباح بعد جلستين من الارتفاع بضغط من انخفاض سهمي "طلعت مصطفى" والشرقية للدخان بنسبة 1.7% و1.5% على التوالي.
بينما ارتفع المؤشر السبعيني بنحو 0.7% محققاً ثالث مكاسب يومية على التوالي ومسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً .

وأظهرت بيانات جلسة الخميس تسجيل الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 221 و 9 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي بيع للمصريين بقيمة 230 مليون جنيه.

وأكدت الحكومة المصرية ذلك في بيان رسمي على هامش اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية" على أن الحرب في غزة لها آثار سلبية على السياحة، كما أنها تتسبب في موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة.

الأسواق الخليجية الأخرى :
أغلقت معظم أسواق الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية التوقعات بأن الفدرالي الأميركي  لن يستمر في رفع معدلات الفائدة.
كما واصلت معظم الأسهم الخليجية التعافي من خسائر شهر أكتوبر الناتجة عن التداعيات الاقتصادية لحرب غزة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.6% مسجلاً سابع مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع معظم القياديات وبالأخص سهم مصرف الريان الذي قفز 10% لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين.
وكان المصرف قد أعلن عن نمو أرباحه الصافية بنسبة 43% على أساس سنوي 473 مليون ريال بالربع الثالث من العام الحالي.

وانخفض مؤشر الكويت الأول بأقل من 0.1% ليغلق مستقراً عند 7265 نقطة مع انخفاض سهم بيتك بنسبة 0.6% مقابل ارتفاع سهم الوطني بنسبة 0.8%.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.4% يوم الاثنين مواصلاً المكاسب للجلسة السادسة على التوالي بدعم من ارتفاع سهم e& بأكثر من 3%,
كما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.7% مسجلاً مكاسباً للجلسة السابعة على التوالي بدعم من مكاسب سهمي إعمار العقارية ودبي الإسلامي بنسبة 1.9% و2.4% على التوالي.

السوق السعودي مؤشر فوتسي أبوظبي مؤشر سوق دبي مؤشر بورصة قطر السبعيني المصري

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