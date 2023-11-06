الصحة: خروج 328 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية عبر معبر رفح

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم خروج 328 شخص من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسيات من معبر رفح، بعد وصول حافلة جديدة، وليس لديه أي معلومات فيما يتعلق بالجنسيات وما إلى ذلك.

الصحة تتحدث عن المصابين ومزدوجي الجنسيات

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن كافة الحالات التي تخرج يتم تقديم الدعم النفسي لها، من الزملاء الأطباء في الدعم النفسي، والمرضى العابرين يتم توقيع الكشف الإكلينيكي عليهم، والأطفال يتم تطعيمهم بعدد من التطعيمات فيما يتعلق بالحصبة، وشلل الأطفال.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن بعض الحالات من السيدات الحوامل يتم الكشف عليهم، وفي حال احتياج أحد منهم التحويل لأحد المستشفيات يتم تحويلهم للمستشفيات للمتابعة.

واستكمل، أن الرئيس السيسي وجه بتوفير أكثر ما يمكن في الدعم الطبي، وكافة الحالات التي يوجد توقع أن يكون هناك صعوبة في التعامل معها، تم التجهيز لها، من خلال غرف العمليات، وما يتعلق بالإصابات بجميع أنواعها المختلفة، والوزارة جاهزة للتعامل مع كافة أنواع الأمراض سواء كانت مزمنة أو أورام، أو إصابات بسبب القصف الحادث في القطاع.