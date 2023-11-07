مش عارفة أقول لولاده إيه.. زوجة ضحية الدقهلية تبكي على الهواء

خصصت الإعلامية نهال طايل، خلال حلقة اليوم من برنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدي البلد، للحديث عن حادثة مأساوية لشاب توفي بطريقة مأساوية بعد قتله عن طريق 5 أشخاص..

وقالت زوجته باكية علي الهواء،:" ولاده كل يوم يسألوني عليه مش عارفة أرد عليهم أقول مبقتش قادر أعيش".

ودخلت والدته في ونوبة بكاء، علي الهواء قائلا:" مازالت محتفظة بالتيشرت اللي أتوفي فيه شيلت التيشيرت بدمه ومغسلتوش غير لما الناس قالولي حرام عشان ابنك يرتاح.

وقالت شقيقة سيد المتوفي، إن شقيقها يعمل في شركة علي سيارة تابعة للشركة وعند نزوله علي الطريق لشراء زجاجة مياه بـ 5 جنيه من إحدي السوبر ماركت فوجئ بسيارة ملاكي تصطدم عربيته وعند خروج وجد خمس شباب في سيارة قالهم خبطتو عربيتي، ياريت تيجو معايا الشركة تعرفوه سبب الحادثة عشان ما اتأذيش في شغلي".



وأضافت:" قال لهم هتزعلني في أكل عيشي.. أنا طالب بس منكم وانتوا في طريقي نروح لمديري في الشركة تشرحوا اللى حصل وخلاص ومش عايز منكم حاجة".

وقالت:"بعدها راح علشان يحاسب على زجاجة المياه، لاقى الشباب دول واخدين العربية بتاعت الشغل، اللى هي عهدة عليه، وجري وراهم ومسك في الباب بتاع العربية"، لتواصل باكية:"أخويا مات مقتول، وكان في الثلاجة، وهم طعنوا في إيده بعد ما مسك باب العربية علشان يحافظ على عهدته، وجسمه كله متشرح وبايظ في الثلاجة، عوضنا عند ربنا، الطعن اللي في إيده 7 سم، وصلت للعظم، وسحلوه، علشان كان بيحافظ على عهدته".