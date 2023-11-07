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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تأجيله.. اعرف موعد حفل أنغام في الإمارات

صدى البلد

حدّدت الشركة المنظّمة لحفل الفنانة أنغام في الإمارات موعداً لإحيائه بعد تأجيله 20 يوماً، حيث كان مقرراً له 20 أكتوبر الماضي.

وكشفت الشركة في بيان أن الموعد الجديد للحفل هو 10 نوفمبر الجاري على مسرح أوبرا دبي، وقد طُرحت التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

يُذكر أن أنغام تستعد للمشاركة في حفل "روائع بليغ حمدي" الذي يُقام في السعودية، ضمن حفلات "موسم الرياض" 2023 إلى جانب نخبة من الفنانين العرب، بينهم: ماجد المهندس، نانسي عجرم، طلال سلامة، وأصالة.

وكانت شركة "بنش مارك" قد أعلنت من خلال صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي عن إقامة حفل كبير لألمع نجوم الطرب، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، مساء الخميس 9 نوفمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

أنغام

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