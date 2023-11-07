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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبر الجسر الجوي بالعريش.. استقبال 88 طائرة محملة بالمساعدات منذ بداية أحداث غزة

وصول الطائرات المحملة
وصول الطائرات المحملة بالمساعدات إلي مطار العريش

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، منذ بداية أحداث غزة،  88 طائرة  عبر الجسر الجوي من عدة دول عربية وأجنبية محملة بنحو 1900 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن المساعدات مقدمة من 22 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة دولية، حيث إن أول طائرة وصلت من الأردن إلى مطار العريش يوم 12 أكتوبر الماضي، وآخر طائرة وصلت قبل قليل من الكويت.
 

5طائرات

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن المطار استقبل أمس، الاثنين،  5  طائرات، من بينها طائرتان من إندونيسيا وطائرة من اليونان وطائرة من الكويت،  والإمارات، تحمل كميات من المساعدات عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية وأغذية وخيام وبطاطين.

 

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