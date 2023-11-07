حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة

شن الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات اليوم، الثلاثاء، طالت 55 مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وسجلت منذ السابع من أكتوبر 2200 حالة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال.

وحذر عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من نفاد المواد الغذائية التموينية خلال أيام، خاصة الطحين والقمح والدقيق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.



وقال أبو حسنة لـ"صوت فلسطين"، إن الوقود الاحتياطي المتوفر لدى وكالة الأونروا في غزة سينفد خلال 3 أيام.

وأفادت تقارير بقيام طيران الاحتلال بتنفيذ غارات في محيط المستشفى الإندونيسي في ضرب متكرر من قبل الاحتلال الصهيوني.

وسبق وهدد الاحتلال بقصف المستشفيات وهو ما فعله من استهداف المستشفيات ومحيطها في غالب الأحيان.

