شاهد ..آلاف الفلسطينيين يشيعون جنازة 4 شهداء في الضفة الغربية المحتلة

شيع آلاف الفلسطينيين وجماهير كبيرة ٤شهداء في طولكرم اغتالتهم قوات الاحتلال يوم أمس، في استمرار العدوان على الضفة الغربية المحتلة بجانب حرب الإبادة الجماعية في غزة، وفق ما ذكرت صحف فلسطينية.

واستشهد الأربعة خلال مداهمات وعمليات إطلاق النار الغزيرة بمئات الطلقات من قبل الاحتلال أدت إلى استشهاد الأربعة.



ورفع الاحتلال عدد شهداء فلسطين في الضفة الغربية المحتلة منذ يوم السابع اكتوبر إلى أكثر من ١٦٠ شهيدا.

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وخلال ذلك اليوم اطلق الاحتلال النار على فتاة عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

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و ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة أن العمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ، وإن لا أحد في مأمن في غزة.

وقال إنه يتم ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي، ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، مضيفاً: «لم نشهد أعداد ضحايا مثل ما نشهده في غزة الآن».

أعلن جوتيريش إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء مساعدات إنسانية بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل 2.7 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة للأطفال، مشدداً على أن حماية المدنيين يتعين أن تكون الأهم في الصراع.