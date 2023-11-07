رئيس جامعة سوهاج يناقش الاستعدادات الخاصة بمهرجان مدينة الفنون والثقافة

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وفداً من أعضاء مجلس ادارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده رئيس الإتحاد ورئيس مؤسسة دار المعارف، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مهرجان سوهاج مدينة الفنون والثقافة، والذي ينفذ بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والمحافظة وجامعة سوهاج، وذلك في5 ديسمبر القادم.

وأوضح "النعماني" ان الاجتماع تناول الاستعدادات الخاصة بمهرجان أسبوع سوهاج مدينة الفنون والثقافة، والذي سيتضمن إقامة معرض للكتاب بنادي المحليات، بمشاركة كبري دور النشر المصرية، إقامة حفلات فنية وندوات أدبية بمشاركة أشهر الكتاب المصريين، وتنفيذ مسابقة لاختيار أفضل الأعمال الأدبية من شباب محافظة سوهاج ونشرها مجاناً.

جامعة سوهاج

وأضاف ان الاجتماع تناول ايضاً مناقشة آليات عقد بروتوكول تعاون بين الطرفين لتنفيذ معارض للكتاب وورش عمل بالجامعة، الي جانب ان يتولي اتحاد الناشرين طبع كافة المطبوعات التي تقوم الجامعة بتنفيذها.

وفي ختام اللقاء اهدي سعيد عبده رئيس الإتحاد للدكتور حسان النعماني مصحفاً تكريماً له وتقديراً لمجهوداته.