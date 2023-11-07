15 نوفمبر.. لجنة طبية للكشف على ذوي الإعاقة لتحديد موقفهم من التجنيد بجامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، العميد هاني محمد سليمان مدير منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط والفريق المرافق له، استعداداً لانعقاد اللجنة الطبية للكشف عن الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، لتحديد موقفهم من التجنيد ومنح المستحقين شهادات الإعفاء.

وقال الدكتور حسان النعماني أن جميع مؤسسات الدولة تقدم كافة التسهيلات للطلاب ذوي الإعاقة، وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي، مشيداً بالتعاون بين وزارتي الدفاع ممثلة في منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في جامعة سوهاج، حيث تقوم منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط بإرسال اللجنة الطبية من مختلف التخصصات الطبية لمقر الجامعة.

والقيام بتوقيع الكشف الطبي علي الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط لمنحهم شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، ورفع المعاناة التي يتكبدها ذوي الإعاقة للذهاب إلى منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن حضور فريق اللجنة الطبية من منطقة تجنيد و تعبئة أسيوط لمقر الجامعة لتوقيع الكشف الطبي علي الطلاب ذوي الإعاقة يعد عملا مؤسسياً متكاملاً، والذي يسهم في تقليل معاناة الطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم من عناء السفر.

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جامعة سوهاج

وتم التنسيق المسبق معهم وموافاتهم بقوائم الطلاب ذوي الإعاقة، من مختلف كليات الجامعة، و خاصة الطلاب المكفوفين وذوى الإعاقة الحركية والقزامة، و ضمور العضلات والبتر، و ذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

وأشار الدكتور طارق زكي مدير المركز، بأن العدد المتوقع لتوقيع الكشف الطبي عليهم من الطلاب ذوي الإعاقة ما يقرب من ٤٠ طالب ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات المرسلة مسبقاً من قبل منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط، موضحاً انه تم التنسيق لزيارة اللجنة الطبية يوم ١٥ نوفمبر الجاري.

ووضع خطة تنظيمية لتسهيل إجراءات الكشف الطبي علي الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، بما يضمن الراحة والسلامة لهم وتقديم كافة التسهيلات والخدمات المتكاملة لهم في هذا الشأن.