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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 48 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج

صدى البلد

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الثلاثاء، بأنه تم ضبط 48 شيكارة دقيق مجمع قبل بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 48 شكارة دقيق مجمع قبل بيهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، دائرة المديرية.

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وأشار "إبراهيم" إلى أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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