سائق توكتوك ينهي حياته شنقا في سوهاج

أقدم سائق توكتوك في نهاية العقد الثاني من العُمر، على انهاء حياته شنقاً بمنزل أسرته بناحية العتامنة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب الخلافات الأسرية التي شهدها في الفترة الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إنهاء سائق توكتوك حياته شنقاً، بناحية العتامنة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین وجود جثة المدعو 'عمرو م.ع.س' 18 سنة، سائق توك توك، ويقيم بذات الناحية، مسجاه على الأرض داخل مطبخ المنزل يرتدي كامل ملابسه وبمناظرة الجثة تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة.

وأفادا كلاً من:" والده المدعو محمد ع.س.ع 63 سنة، بالمعاش، وشقيقه المدعو سيد م.ع.س، 21 سنة، عامل، بمضمون ما تقدم، وأضافا بأن المذكور اقدم على إنهاء حياته لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.