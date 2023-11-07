10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية عن آخر تطورات المشهد الفلسطينى حيث اليوم أفادت شبكة “قدس” الإخبارية بأن طيران الاحتلال دمر مسجد صلاح الدين الأيوبي شرق الزيتون جنوب قطاع غزة كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات في محيط المستشفى الإندونيسي.



وانتشرت أيضا قوات الاحتلال حول مسجد طوالبة قرب مخيم جنين واستهدف طيران الاحتلال الحربي ايضا مركز شرطة القرارة بصاروخين، وتوجد أنباء عن إصابات بين النازحين في المدرسة المجاورة.

من جانبها، ردت كتيبة جنين باستهداف قوة لجيش الاحتلال وعدد من الآليات على شارع حيفا بكمية كبيرة من الرصاص كما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال يومين.

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