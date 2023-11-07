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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام منافسات دور الأربعة لدوري مراكز الشباب لكرة القدم في بني سويف

صدى البلد

اختتمت منافسات  دوري مراكز الشباب لكرة القدم في بني سويف، في نسختها العاشرة ، 2023/2024 والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة  ويستضيفها ملعب مركز التنمية الشبابية بمدينة بني سويف شرق النيل، وذلك بتأهل فريقي مركزي شباب بليفيا  ودشطوط للمباراة النهائية.

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من جانبه أوضح  هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ،أنه أجريت مباراتا الدور قبل للنهائي ، والتي فاز فيها مركز شباب بليفيا /بني سويف على مركز شباب كوم أبوخلاد/ناصر  بهدف مقابل لاشئ ، والتي أقيمت " الأحد الماضي"، فيما تأهل مركز شباب دشطوط /سمسطا، بعد فوزه " أمس الاثنين"على مركز شباب قمبش/ببا  وحسمه للمباراة بضربات الترجيح4/2،بعد انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، ليتقابل مركز شباب بلفيا في المباراة النهائية مع مركز شباب دشطوط في موعد سيتم تحديده لاحقاً ،فيما يلعب مركز شباب كوم أبوخلاد مع مركز شباب قمبش على تحديد المركز الثالث يوم الاثنين المقبل.

 

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