وظائف جديدة بجامعة الأزهر.. شروط التقديم والتخصصات

أعلنت جامعة الأزهر، عن وظائف جديدة بجامعة الأزهر، خالية من العمل وتحتاج إلى سد العجز فيها واستقبال طلبات الراغبين للعمل بها.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية، أعلنت عن وظائف جديدة بجامعة الأزهر، وهي:

وظائف جديدة بجامعة الأزهر

- وظيفة مدير إدارة الشئون الإدارية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

- وظيفة مدير إدارة الشئون المالية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

- وظيفة مدير إدارة شئون التعليم والطلاب، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

- وظيفة مدير إدارة الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

- وظيفة مدير إدارة المكتبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

- وظيفة مدير إدارة رعاية الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

وناشدت جامعة الأزهر، الراغبين في العمل بهذه الوظائف الجديدة، التوجه إلى مقر اللجنة بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالجامعة - إدارة الموارد البشرية، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.

واشترطت جامعة الأزهر، في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، أن يكون من العاملين في جامعة الأزهر على الدرجة الأولى التخصصية أو درجة كبير، وألا يكون محال إلى أي محاكم تأديبية أو جنائية.

وناشدت جامعة الأزهر، المتقدمين إلى هذه الوظائف، ضرورة تقديم الأوراق التالية:

- بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها

- صورة من أخر مؤهل

- رقم الهاتف

وظائف جديدة بجامعة الأزهر

كما أعلنت جامعة الأزهر، عن وظيفة مدير إدارة الشئون الطبية بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري بطنطا، وناشدت من يرغب في التقدم لهذه الوظيفة التوجه إلى مقر اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالجامعة- إدارة الموارد البشرية- في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.

واشترطت جامعة الأزهر، لشغل وظيفة مدير إدارة الشئون الطبية بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري بطنطا، تقديم بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات، صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها، صورة من أخر مؤهل، ورقم الهاتف.

وظائف جديدة بجامعة الأزهر

كما أعلنت جامعة الأزهر، عن وظيفة مدير عام الشئون الادارية بمستشفي باب الشعرية الجامعي.

واشترطت جامعة الأزهر، لشغل وظيفة مدير إدارة الشئون الطبية بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري بطنطا، تقديم بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات، صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها، صورة من أخر مؤهل، ورقم الهاتف.

وظائف جديدة بجامعة الأزهر

كما أعلنت جامعة الأزهر، عن وظيفة مدير كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر ببورسعيد.

واشترطت جامعة الأزهر، لشغل وظيفة مدير إدارة الشئون الطبية بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري بطنطا، تقديم بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات، صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها، صورة من أخر مؤهل، ورقم الهاتف.

وظائف جديدة بجامعة الأزهر

وأعلنت جامعة الأزهر، عن وظيفة مدير كلية القرأن الكريم للقراءات وعلومها بنين طنطا

واشترطت جامعة الأزهر، لشغل وظيفة مدير إدارة الشئون الطبية بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري بطنطا، تقديم بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات، صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها، صورة من أخر مؤهل، ورقم الهاتف.