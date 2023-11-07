تعليق مثير من عالم أزهري على إقامة الحفلات في الدول العربية

أكد الشيخ أحمد ترك، عالم أزهري، أنه يؤيد تصريحات الشيخ أحمد كريمة بوقف الحفلات الصاخبة والضاحكة التي تُقام في بعض الدول العربية في ضوء ما يحدث في غزة في الوقت الحالي، "إحنا من إمتى بنمشي ورا رجال الدين، إحنا بنمشي مع الواجب يا جماعة، الواجب اللي يحتم علينا على المستوى الديني والضمير والإنسانية التعاطف والتوحد مع بعضنا البعض".

الشيخ أحمد ترك يؤيد المقاطعة

وأضاف "ترك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في فلسطين هي ابشع جريمة في تاريخ الإنسانية، وتأتي على غرار التخلص من الهنود الحمر لإقامة كيان، والتوسع بهذا الكيان لالتهام كل الدول العربية، "الخطر مش بعيد عننا، وإحنا عارفين أن مصر مقصودة، ولبنان مقصودة، والأردن، والسعودية، وكل الدول العربية والإسلامية مقصودة بهذه المجازر".

وتابع الشيخ أحمد ترك، أن الفلسطينيون اليوم سواء كنت تؤيد لهم أو تعارضهم أو تحبهم أو تكرههم هم خط الدفاع عن البلاد ويجب دعمهم والوقف بجانبهم، "هو أنا اروح أسكر واسهر واضحك عشان اتبرع في الجامع، على المستوى الديني أمر مرفوض على الإطلاق، ده تفكير بني إسرائيل يا جماعة، وهو الالتواء والتحريف".

واستكمل، أنه يجب مواجهة ما يحدث في فلسطين بالإيجابية والخشونة، إذ أن الإنسان عليه أن يستعد لما هو قادم، موضحا أن المقاطعة التي بدأتها الشعب المصري مؤخرًا جاءت بشكل قوي "ابني كان بيبكي عشان أجبله بعض المنتجات يقف دلوقتي يقولي لا مش عاوز، وواخد الموضوع عقيدة".

ولفت إلى أنه يجب أن تكون المقاطعة في إطار معين، إذ أن الإيجابية الشعبية قد تخطئ أو تنحرف أو تأخذ أمر في منتصف الطريق، وما إلى ذلك، ووضع إطار فيما يتعلق بتمكين المنتج الوطني، وتشجيع المنتج المصري، مؤيدًا المقاطعة بشكل كامل.