ضياء رشوان: أمريكا شهدت مظاهرات لم تحدث في تاريخها تأييدا للحق الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطئ التقدير فيما يتعلق بالتعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما انعكس على علاقاتها وتكون الرأي العام العربي ضدها.

وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة "إكسترا نيوز": "واشنطن وبعض المدن الكبرى في أمريكا شهدت مظاهرات لم تحدث في تاريخها تأييدا للحق الفلسطيني، وبالتالي، على ما يبدو أن الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال الذي وصل إلى أن الكثير من القيادات العليا ذهبت إلى غرفة العمليات بإسرائيل تجاوز كل الحدود".

وتابع الكاتب الصحفي: "لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية العالمية نسمع وزير خارجية يعلن عن دينه عندما ذهب أنتوني بلينكن إلى إسرائيل وقال إنه جاء هناك كيهودي"، مشيرًا إلى أن العالم تغير في ظل الحرب على أكثر من مستوى، مثل توجيه الاهتمام للقضية الفلسطينية، ولا يمكن تجاهلها مرة أخرى أبدا أيا كانت النتيجة.