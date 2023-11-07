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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة توجه تحذيرا خطيرا لـ نتنياهو بعد حديثه عن احتلال غزة

الرئيس الأمريكي ورئيس
الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه لا يعتقد أن القوات الإسرائيلية يجب أن تعيد احتلال غزة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستتحمل المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة لفترة غير محددة بعد انتهاء الحرب.

ولا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن إعادة احتلال القوات الإسرائيلية لـ غزة ليس بالأمر الجيد، وهذا ليس في صالح إسرائيل، حيث قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في برنامج "سي إن إن هذا الصباح": "هذا المقترح ليس جيدًا للشعب الإسرائيلي".

وأضاف كيربي: "إحدى المحادثات التي أجراها الوزير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة هي كيف تبدو غزة بعد الصراع؟ كيف يبدو الحكم في غزة؟"، لافتا: "مهما كان الأمر فإنه لا يمكن أن يكون كما كان في 6 أكتوبر، ولا يمكن أن يكون حماس تواجد فيه".

ويأتي التحذير الأخير من البيت الأبيض بعدما قال نتنياهو لشبكة ABC News، يوم الاثنين، إن غزة يجب أن يحكمها أولئك الذين لا يريدون مواصلة طريق حماس، قبل أن يضيف: "أعتقد أن إسرائيل سوف نتحمل المسؤولية الأمنية الشاملة لفترة غير محدودة في غزة، لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نملكها".

وكانت هذه واحدة من التلميحات الأولى التي قدمها نتنياهو حول رؤيته لغزة ما بعد الحرب، وتشير إلى وجهة نظر معاكسة عن وجهة نظر الولايات المتحدة، بما في ذلك تصريحات الرئيس جو بايدن حول الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل القطاع.

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