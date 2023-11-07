عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يعلن محاصرة الجيش الإسرائيلي لمدينة غزة.. ويوجه رسالة خطيرة لحزب الله

رئيس الوزراء الاسرائيلي
رئيس الوزراء الاسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن مدينة غزة محاصرة، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل فيها وتزيد الضغوط المطبقة على حماس كل ساعة وكل يوم.

ووفقا لشبكة CNN، من غير الواضح بناءً على تعليقات نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي قال إن القوات موجودة في قلب مدينة غزة، أين يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضبط داخل غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "حتى الآن قتلنا آلاف الإرهابيين من فوق وتحت الأرض"، لافتا إلى أن حماس تكتشف أننا وصلنا إلى أماكن لم تكن تعتقد أننا سنصل إليها، والعملية العسكرية لا تزال مستمرة.

وأضاف نتنياهو: "على الصعيد الدبلوماسي، نعمل على مدار الساعة للسماح للجيش الإسرائيلي بمساحة للعملية العسكرية المتبقية، ولن نتوقف حتى النصر".

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، حزب الله في لبنان من الدخول في الحرب على الجبهة الشمالية لـ إسرائيل، قائلا: "لن نلتزم بالواقع الذي يقوم فيه حزب الله أو حماس في لبنان بإيذاء مجتمعاتنا ومدنيينا، وسنواصل الرد بنيران شرسة على أي هجوم". 

وأضاف: "إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون هذا أكبر خطأ في حياته".

وأوضح نتنياهو أنه على اتصال دائم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "نحن نقدر بشدة دعمه ودعم الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي".

فيديو لجيش الاحتلال..سكان غزة يلوحون بالأعلام البيضاء خلال النزوح من شمال القطاع

تدمير آليات وتصفية جنود.. أبو عبيدة يعلن خسائر جيش الاحتلال في غزة

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي حماس وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل لبنان حزب الله الرئيس الأمريكي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

موضوعات متعلقة

فيديو لجيش الاحتلال..سكان غزة يلوحون بالأعلام البيضاء خلال النزوح من شمال القطاع

تدمير آليات وتصفية جنود.. أبو عبيدة يعلن خسائر جيش الاحتلال في غزة

بعشرات قذائف الهاون.. حماس تدك قوات الاحتلال المتوغلة في غزة

المصيدة جاهزة والمقاومة تتوعد.. ماذا ينتظر الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة؟

"أوقفوا الإبـ.ادة الجماعية".. مطرب أمريكي يهاجم الاحتلال الإسرائيلي أمام جماهيره

تقرير: تهجير الفلسطينيين خط أحمر واستمرار الاحتلال يقلص فرص حل الدولتين

بوابل من قذائف الهاون.. سرايا القدس تدك آليات وجنود الاحتلال المتوغلة بغزة

ترشيحاتنا

محمد بن زايد: القيادات الدينية لهم دور كبير تجاه حماية كوكب الأرض

باحث من رام الله: سكان الضفة الغربية رهائن في يد الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

شاهد.. الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية على تل أبيب

وزير إسرائيلي: هناك حدود لصلاحيات أي دولة فلسطينية مستقبلية

رسميا.. مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

فيديو

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ