نتنياهو يعلن محاصرة الجيش الإسرائيلي لمدينة غزة.. ويوجه رسالة خطيرة لحزب الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن مدينة غزة محاصرة، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل فيها وتزيد الضغوط المطبقة على حماس كل ساعة وكل يوم.

ووفقا لشبكة CNN، من غير الواضح بناءً على تعليقات نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي قال إن القوات موجودة في قلب مدينة غزة، أين يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضبط داخل غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "حتى الآن قتلنا آلاف الإرهابيين من فوق وتحت الأرض"، لافتا إلى أن حماس تكتشف أننا وصلنا إلى أماكن لم تكن تعتقد أننا سنصل إليها، والعملية العسكرية لا تزال مستمرة.

وأضاف نتنياهو: "على الصعيد الدبلوماسي، نعمل على مدار الساعة للسماح للجيش الإسرائيلي بمساحة للعملية العسكرية المتبقية، ولن نتوقف حتى النصر".

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، حزب الله في لبنان من الدخول في الحرب على الجبهة الشمالية لـ إسرائيل، قائلا: "لن نلتزم بالواقع الذي يقوم فيه حزب الله أو حماس في لبنان بإيذاء مجتمعاتنا ومدنيينا، وسنواصل الرد بنيران شرسة على أي هجوم".

وأضاف: "إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون هذا أكبر خطأ في حياته".

وأوضح نتنياهو أنه على اتصال دائم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "نحن نقدر بشدة دعمه ودعم الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي".